OP-Pflege in den tirol kliniken. Anspruchsvoll und unverzichtbar.

„Es erfüllt mich mit Stolz zu wissen, dass ich mit meiner Arbeit dazu beitrage, dass komplexe Abläufe während einer Operation reibungslos verlaufen. Die Handgriffe der Chirurginnen und Chirurgen kann ich mittlerweile oft im Voraus erahnen, sodass die Kommunikation ohne Worte funktioniert“, erklärt Kathrin, die seit 15 Jahren als OP-DGKP in den tirol kliniken tätig ist.

Der Operationsbereich eines Krankenhauses stellt einen hochspezialisierten Arbeitsbereich dar, in dem Teamarbeit, Präzision und höchste Konzentration unverzichtbar sind. Obwohl Chirurg:innen und Anästhesist: innen häufig im Mittelpunkt stehen, ist die Arbeit der OP-Pflege für das reibungslose Gelingen jeder Operation genauso entscheidend – auch wenn sie für die Patient:innen meist unsichtbar bleibt.

Verantwortungsvolle Aufgabenvielfalt

Zu den Aufgaben der Fachkräfte der OP-Pflege gehören eine Vielzahl an verantwortungsvollen Aufgaben. Dazu gehören unter anderem die Vorbereitung der Operationsräume, die sterile Bereitstellung und Übergabe der Instrumente, die Koordination der technischen Abläufe sowie die enge Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Team.

In diesem Zusammenhang kommen regelmäßig moderne Technologien zum Einsatz, wie etwa Kamera- und Videosysteme sowie roboterassistierte OP-Technik. „Das Wissen, dass ich dazu beitragen kann, einem Menschen Schmerzen zu nehmen, seine Lebensqualität zu verbessern oder sogar das Leben zu retten“, ist eine große Motivation, erzählt, Paul, OTA an den tirol kliniken.

Arbeiten unter höchsten Hygienestandards

Die OP-Pflege arbeitet stets unter strengsten Hygienebedingungen und nutzt Materialien, die speziell auf das jeweilige chirurgische Verfahren abgestimmt sind. Jedes OP-Set – teilweise im Wert von mehreren Tausend Euro – wird individuell vorbereitet, sorgfältig sterilisiert und exakt angeordnet. Diese Aufgaben erfordern sowohl technisches Know-how als auch höchste Präzision, Verantwortungsbewusstsein und umfassendes Wissen über den Ablauf unterschiedlichster Eingriffe.

Hochprofessionelles Arbeitsumfeld