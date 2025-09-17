20 Jahre Tafel Mayrhofen: Jubiläumsfeier mit Tag der offenen Tür und Restl-Schaukochen

Die Tafel Mayrhofen und Umgebung feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür am 26. September. Höhepunkte sind ein Restl-Schaukochen mit Haubenkoch Alexander Fankhauser und ein Impulsvortrag von Georg Schärmer, ehemaliger Caritas-Direktor Tirol.

Mayrhofen: Sie ist die älteste Tafel Westösterreichs: die Tafel Mayrhofen. Seit zwei Jahrzehnten steht für Solidarität und unbürokratische Hilfe im Zillertal. Die Organisation, die sich auf die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige und den Essen-auf-Rädern-Dienst im hinteren Zillertal spezialisiert hat, blickt auf eine beeindruckende Bilanz zurück: In 20 Jahren wurden 140.000 kg Lebensmittel vor der Verschwendung gerettet.

Das Jubiläumsprogramm in den neuen Räumlichkeiten der Organisation im Widum Mayrhofen startet am 26. September um 14 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Pfarrgarten. Ein besonderes Highlight verspricht das Restl-Schaukochen mit dem bekannten Haubenkoch Alexander Fankhauser zu werden. Er wird demonstrieren, wie man kreativ und nachhaltig mit Lebensmitteln umgehen kann.

40 Freiwillige im Einsatz

Ab 18 Uhr wird die Feier unter dem Motto "Zamm kemmen" im Pfarrsaal Mayrhofen fortgesetzt. Auf dem Programm stehen Grußworte von Ehrengästen sowie ein Bericht von Obfrau Helene Partoll. Den Abschluss bildet ein Impulsvortrag von Georg Schärmer zum Thema "Frei-willig Zukunfts-reich".

„Miteinander - füreinander“ ist das Motto des Essen-auf Räder-Teams vom hinteren Zillertal. © Tafel Mayrhofen

Die Tafel Mayrhofen und Umgebung stützt sich auf das Engagement von 40 Freiwilligen, die das ganze Jahr über im Einsatz sind. Jeden Freitag werden im Widum Mayrhofen Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Zudem betreibt die Organisation einen Essen-auf-Rädern-Dienst im hinteren Zillertal.