Heuer bereits elf Femizide in Österreich, dennoch deutlich weniger als zuletzt

Die Polizei verwendet den mittlerweile gebräuchlichen Begriff „Femizid“ nicht. Im Vergleichszeitraum 2024 gab es 18 Morde an Frauen mit Gewalt in der Privatsphäre.

Wien – Mit dem Stichtag 17. September hat die österreichische Polizei bisher elf als Mord klassifizierte Tötungsdelikte mit Frauen oder Mädchen als Opfer und Bezug zu Gewalt in der Privatsphäre registriert. Die sperrige Formulierung kommt daher, dass die Exekutive den mittlerweile geläufigen Fachbegriff „Femizid“ nicht verwendet, weil das einen männlichen Täter voraussetzt. Jedenfalls ist die Zahl deutlich niedriger als jene des Vergleichszeitraums 2024.

Tötungen beim Grazer Amoklauf keine Femizide

Damals wurden bis 17. September 18 Morde an Frauen und Mädchen mit Bezug zu Gewalt in der Privatsphäre registriert. Zur Erklärung der heurigen Zahlen: Die Zahl der Opfer des Amoklaufes in der Grazer Schule im vergangenen Juni wurde laut Innenministerium bzw. Bundeskriminalamt herausgerechnet. Sieben der zehn Opfer waren weiblich, keines dem Täter bekannt.

Unter den 18 Morden im Jahr 2024 bis 17. September befanden sich ein 13-jähriges Mädchen sowie die beiden fünf- und achtjährigen Mädchen im Bezirk Tulln, die von ihrer Mutter getötet wurden, die danach Suizid verübte.

Opfer waren 34 bis 81 Jahre alt

Die Opfer der elf Morde in der Privatsphäre heuer waren 34 bis 81 Jahre alt, die Tatverdächtigen 20 bis 81 Jahre alt, übrigens in allen Fällen männlich. In keinem Fall heuer wurde zuvor ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Im ganzen Jahr 2024 war es auch nur in einem Fall so.

Weitere Details: Die Zahl der sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen ist zurückgegangen. Bis 1. September wurden heuer 104 solche Konferenzen abgehalten, im Vergleichszeitraum 2024 waren es 143, im gesamten Vorjahr 193, was auch schon einen Rückgang gegenüber 2023 bedeutete. Übrigens ging auch die Zahl der Morde an Frauen und Mädchen im Jahr 2024 gegenüber 2023 zurück.

Weniger Betretungsverbote als 2024

Polizistinnen und Polizisten sprachen heuer österreichweit bis 1. September 9460 Betretungsverbote aus, um 474 weniger als im Vergleichszeitraum 2024. Im gesamten Vorjahr waren es 14.583 Betretungsverbote. Dazu wurden bis 1. September 7866 Gefährder zur Gewaltprävention geladen, bis 1. September 2024 waren es 8275, im gesamten Vorjahr 12.534. Das Innenministerium wertete diese Zahlen als „klares Zeichen, dass man der Polizei vertraut und dadurch auch die Bereitschaft zur Anzeige hoch ist“.

Dazu kommen Ausbildungsmaßnahmen für die Beamtinnen und Beamten selbst. Die Zahl der Präventionsbediensteten für Gewalt in der Privatsphäre sei von rund 500 im Jahr 2020 auf rund 1.300 derzeit gesteigert worden, so das Ministerium. (APA)

