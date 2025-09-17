28-Jährige in Baustellen-Container in Wien vergewaltigt

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 28-Jährigen in einem Baustellen-Container in Wien-Floridsdorf vor mehr als zwei Wochen hat die Polizei am Mittwoch einen Aufruf gestartet.

Als tatverdächtig gilt ein 53-jähriger Taxilenker. Er soll dort – nach bisherigem Ermittlungsstand – auch weitere Sexualdelikte begangen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Die Ermittler suchen nun weitere Opfer sowie mögliche Zeugen. (APA)