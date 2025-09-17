So reagiert das SOS-Kinderdorf auf die Misshandlungs-Vorwürfe im Kärntner Moosburg

Nachdem die Vorwürfe gegen PädagogInnen in Kärnten bekannt wurden, sei die Erstellung der Studie eine der Maßnahmen zur internen Aufarbeitung gewesen. Für die Öffentlichkeit war sie nie gedacht, sie enthalte zu viele Details und könnte Opfer retraumatisieren. Man kündigt nun eine externe Evaluation der Vorgänge an.