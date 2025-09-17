Vergleichbarer Fall in Imst

So reagiert das SOS-Kinderdorf auf die Misshandlungs-Vorwürfe im Kärntner Moosburg

Auch im SOS-Kinderdorf in Imst sei es zu einem vergleichbaren Fall gekommen, wo eine Studie erstellt, aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht wurde. Beide Fälle werden nun evaluiert.
© APA/EXPA/Johann Groder
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Nachdem die Vorwürfe gegen PädagogInnen in Kärnten bekannt wurden, sei die Erstellung der Studie eine der Maßnahmen zur internen Aufarbeitung gewesen. Für die Öffentlichkeit war sie nie gedacht, sie enthalte zu viele Details und könnte Opfer retraumatisieren. Man kündigt nun eine externe Evaluation der Vorgänge an.

