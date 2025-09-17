„Finale des Sommers“
Knackt Tirol dank Hitze aus Afrika ein letztes Mal den „30er“? So wird das Wetter
Die allermeisten Schwimmbäder in Tirol haben inzwischen geschlossen, aber an den heimischen Badeseen lässt sich die Wärme der kommenden Tage auch außerhalb der Saison genießen. Alternativ laden auch Blumenpracht und Bergkulisse bei Sonnenschein zum Innehalten ein, wie bei TT-Leserin Irma van Hattem in Stams.
© Axel Springer, Leserfoto: Irma van Hattem
Nach einem wechselhaften Start in die Woche mit Sonne und Regen kehrt der Sommer mit dem Hoch „Oldenburgia“ für ein Gastspiel zurück – wohl sein letztes in diesem Jahr. Richtung Wochenende sorgen die Temperaturen nochmal für den einen oder anderen Badetag.
Innsbruck – Diese Woche war bisher ein wetterliches Wechselbad der Gefühle: Während der Montag sonnig und mild verlief, regnete es am Dienstag teils kräftig bis in den Vormittag hinein. Auch am Nachmittag wollte es nicht richtig aufwärmen. Das ändert sich in den kommenden Tagen: Hoch „Oldenburgia“ heizt Tirol noch einmal richtig ein.