Knackt Tirol dank Hitze aus Afrika ein letztes Mal den „30er“? So wird das Wetter

Nach einem wechselhaften Start in die Woche mit Sonne und Regen kehrt der Sommer mit dem Hoch „Oldenburgia“ für ein Gastspiel zurück – wohl sein letztes in diesem Jahr. Richtung Wochenende sorgen die Temperaturen nochmal für den einen oder anderen Badetag.

Innsbruck – Diese Woche war bisher ein wetterliches Wechselbad der Gefühle: Während der Montag sonnig und mild verlief, regnete es am Dienstag teils kräftig bis in den Vormittag hinein. Auch am Nachmittag wollte es nicht richtig aufwärmen. Das ändert sich in den kommenden Tagen: Hoch „Oldenburgia“ heizt Tirol noch einmal richtig ein.