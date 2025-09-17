Naturerlebnis am Wildfluss: Ranger-Führung ermöglicht tiefe Einblicke ins Ökosystem

Am 20. September lädt der Naturpark Tiroler Lech zu einer speziellen Führung in Pinswang ein. Unter der sachkundigen Leitung von Rangerin Sabine Resch können Naturbegeisterte den Wildfluss, seinen Auwald und die vielfältige Tierwelt hautnah erleben.

Pinswang – Die zweistündige Tour bietet Besuchern die einmalige Gelegenheit, die ökologische Vielfalt des Naturparks Tiroler Lech zu entdecken. Sabine Resch, eine erfahrene Rangerin, wird die Teilnehmer durch die Landschaft führen und ihr umfangreiches Wissen über Flora und Fauna teilen.

„Diese Führung ist ideal für alle, die mehr über die einzigartige Natur des Wildfluss-Ökosystems erfahren möchten“, erklärt Lena Nicklas, stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks, und fügt hinzu: „Von der Dynamik des Flusses bis hin zur Artenvielfalt im Auwald gibt es viel zu entdecken.“

Die Veranstaltung richtet sich an Naturliebhaber jeden Alters und bietet eine perfekte Gelegenheit, die heimische Natur zu erleben und mehr über ihre Bedeutung zu lernen. Teilnehmer sollten wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen. Ein Fernglas kann ebenfalls nützlich sein, um Tiere zu beobachten.