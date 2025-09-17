Neuer Kanal
50 Kilometer bis in die Rossau: Die Abwässer des Stubaitals werden in Innsbruck entsorgt
Bei der Präsentation des neuen Stubaital-Kanals: Florian Riedl (Abgeordneter zum Tiroler Landtag), Johannes Anzengruber (Bürgermeister Innsbruck), Bernhard Zit (IKB-Geschäftsbereichsleiter Abwasser), Robert Denifl (Altbürgermeister Fulpmes), Roman Krösbacher (Obmann Abwasserverband Stubai), Thomas Pühringer (IKB-Vorstandsmitglied), Johannes Ellmerer (Geschäftsführer Abwasserverband Stubai), Helmuth Müller (IKB-Vorstandsvorsitzender) (v.l.n.r.)
© IKB
Am Mittwoch wurde der neue Stubaital-Kanal präsentiert. Künftig werden nicht nur die Abwässer des Tales in Innsbruck entsorgt, auch andere Projekte wurden mit dem Bau realisiert.