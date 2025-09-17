Action nonstop: Von Bikepark bis Eisbaden in der AREA 47

Erlebnisse kennen keine Saison: Die AREA 47 krönt den Sommer mit „The Last Run“ am 11. Oktober. Weiter geht’s in der Ganzjahresdestination mit Highlights wie Eisbaden, Indoor-Bikepark und Hochseilgarten.

Mit einem völlig neuen Eventformat wechselt die AREA 47 am Samstag, 11. Oktober, in die Wintersaison.„The Last Run“ führt Zweier-Teams auf einen rund 3 Kilometer langen Hindernisparcours quer durch die bekanntesten Attraktionen des Parks. Vom Raftingboot-Race über Kletter-Challenges bis hin zum Mini-Bike-Slalom – Abwechslung ist garantiert. Kreativität, Teamgeist und Spaß stehen im Vordergrund, Bestzeiten sind Nebensache. Für alle Starter winken Preise im Gesamtwert von 2.500,- Euro. Dazu steigt die legendäre Bad Taste Party mit DJ. Zuschauen lohnt sich genauso wie mitmachen!

Biken ohne Stopp

Auch in den kälteren Monaten ist der Indoor Bikepark – Österreichs einziger seiner Art– auf 3.700 m² mit Pumptrack, Slopestyle-, Jump-Line inklusive Airbag und Kids-Area die Top-Adresse für alle, die auf zwei Rädern Gas geben. Von 28. Oktober 2025 bis 26. April 2026 ist er regelmäßig geöffnet, an Donnerstagen und Freitagen von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr. In den Ferien gelten verlängerte Öffnungszeiten von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. „Wiederholungstäterinnen“ greifen zur Saisonkarte als Ticket für unbegrenztes Bike-Vergnügen.

Österreichs einziger Indoor-Bikepark ist perfekt geshaped und voll mit Elementen. © B. Watson

Cool bleiben: Eisbade-Sessions mit „Fetzy“

Wenn die Temperaturen sinken, wird das Eisbaden zum Erlebnis, das Körper und Kopf gleichermaßen fordert. Am 13. und 14. Dezember 2025 sowie am 7. und 8. Februar 2026 zeigt Wakeboard-Profi Daniel „Fetzy“ Fetz, wie man Atemtechnik und Kältereiz zu einem besonderen Abenteuer verbindet. Ein Angebot für alle, die etwas Neues ausprobieren wollen und nach einem einzigartigen Kick suchen.

Wakeboard-Profi „Fetzy“ verrät am 13./14. Dezember und 7./8. Februar, wie Eisbaden zum Genuss wird. © fetzyworld.com

Hochseilgarten: Nervenkitzel in 27 Metern Höhe

Österreichs höchster Hochseilgarten bleibt auch im Winter ein Publikumsmagnet. Im Februar und März 2026 ist er jeweils donnerstags geöffnet und fordert mit 138 Elementen Schwindelfreie heraus. Eine Gelegenheit, um luftige Höhen zu erobern und über sich hinauszuwachsen.

Perfekter Start für Action- und Ski-Kurztrips

Wer Action und Wintersport verbinden will, kann sich auch dieses Jahr wieder in der AREA 47 einquartieren. Von 31. Oktober 2025 bis 26. April 2026 sind die gemütlichen Unterkünfte am Eingang zum Ötztal buchbar. Ideal etwa, um Abenteuer im Park mit einem Skitag in Sölden zu kombinieren– samt Einkehrschwung im Schwarzkogl Restaurant, das im Winter von der AREA-47-Gastrocrew geführt wird.

Coole Base im Winter: Am Areal der AREA 47 beginnt nicht nur das Ötztal, sondern auch dein traumhafter Winter-Urlaub. © AREA 47