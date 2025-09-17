Nachwuchstalente auf der Visio Tirol 2025

Die Berufs- und Bildungsmesse am 26. & 27. November 2025 in der Messe Innsbruck verzeichnet bereits jetzt über 130 angemeldete Aussteller:innen aus den Bereichen Hochschulen, Wirtschaft und Weiterbildung.

Mehr als 20 Hochschulen, ca. 35 Unternehmen und Lehrbetriebe aus verschiedenen Branchen, über 45 weiterführende Schulen und knapp 30 Beratungsstellen haben sich bereits einen Standplatz auf der vollumfänglichen Berufs- und Bildungsmesse gesichert.

Die Nachfrage ist groß: „Immerhin kann auf der Visio Tirol direkt jener Nachwuchs erreicht werden, der aktiv nach Orientierung, Lehrstellen, Jobs, Bildungswegen und auch Ansprechpartner sucht“, so Matthias Penz, GF der SoWi-Holding und Veranstalter der Visio Tirol. Einzelne Standplätze sind noch auf Anfrage verfügbar.

Über die Visio Tirol

Die Messe macht Beruf und Bildung greifbar und verschafft den Nachwuchskräften einen kompakten Überblick über die vielfältigen Chancen. Aussteller:innen haben die Möglichkeit, ihre Job- und Bildungsangebote zu präsentieren, einen Talentepool aufzubauen, ihr Image langfristig zu stärken und gleichzeitig ihre Werte sowie Kultur authentisch zu vermitteln. Persönlicher Austausch auf Augenhöhe und interaktive Begegnungen schaffen dabei die Grundlage, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und nachhaltige Beziehungen zu künftigen Talenten aufzubauen.

Praxisnahe Einblicke

Das Rahmenprogramm der Visio Tirol – Workshops, Mitmachaktionen, Bühnenauftritte – geht über Fakten und Broschüren hinaus, erklärt Penz: „Wenn die Besucher:innen praktisch mitarbeiten, ein Werkzeug in der Hand haben, ein digitales Tool bedienen können und praxisnahe Tipps erhalten, entsteht ein Bezug zu den Austeller:innen. Das schafft Vertrauen und motiviert, sich intensiver mit dem Job- und Bildungsangebot zu beschäftigen.“

Aussteller:innen können kostenlos am Rahmenprogramm teilnehmen. Die Plätze für Workshops und Bühnenauftritte werden nach dem First-Come-First-Served-Prinzip vergeben.

Weitere Informationen 26. & 27. November 2025 • Messe Innsbruck (Halle D/E) • Rund 15.000 Besucher:innen treffen auf über 130 Aussteller:innen • Employer Branding & Sichtbarkeit • Nachwuchstalente finden: Lehrstellensuchende, zukünftige Fachkräfte, Berufseinsteiger:innen, potenzielle Schüler:innen und Studierende • Interaktives Messekonzept: kostenlose Teilnahme am Bühnen- und Workshopprogramm, Mitmachaktionen Jetzt Standplatz sichern: visio-tirol.at/stand-buchen/ Über die Veranstalter: Die SoWi-Holding organisiert und veranstaltet seit über 25 Jahren etablierte Berufs-, Bildungs- und Karrieremessen in Österreich, darunter die career & competence, Visio Tirol sowie die BeSt Innsbruck und die BeSt Klagenfurt.