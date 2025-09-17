Konzerte beinahe ausverkauft

„So etwas machen wir sonst nicht“: Von Seiten der Gemeinde wagt mit viertem Album Neues

Die Sonnenbrille ist für Rapper Yo!Zepp (David Spiss) ein Markenzeichen, Lukas Ljubanovic (aka „Testa“) und Christian Fleischmann („Chrisfader“; nicht im Bild) sind Producer.
© Rita Falk
Julia Brader

Von Julia Brader

Am Freitag treten Von Seiten der Gemeinde im Wattener Neuwirt auf, im November stellen sie ihr neues Album im Treibhaus vor. Im TT-Gespräch gibt die Band erste Einblicke und verrät: „Auf dem neuen Album wird es etwas geben, was wir normalerweise als Band überhaupt nicht machen.“

