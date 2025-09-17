Vom König hofiert: Trump-Beglückung im Auftrag der Regierung

Die Gastfreundschaft der Windsors bei Staatsbesuchen gehört zum Job. Trumps Schwärmerei für Charles wird dieser aber nicht erwidern.

Dass der britische Premierminister Keir Starmer erst am Donnerstag US-Präsident Donald Trump auf seinem Landsitz Chequers empfängt, hat einen guten Grund. Die Regierung hofft, dass der royale Prunk mit der Königsfamilie vom Mittwoch auf Schloss Windsor nachhallt und den US-Amerikaner milde gestimmt hat.

Denn es wird auch um kontroversielle Themen gehen – etwa um die US-Unterstützung für die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Und auch zum Krieg, den Israel im Gazastreifen führt, ist man nicht mehr einer Meinung. London kritisiert die israelische Regierung jetzt viel deutlicher für das Vorgehen. Sie hat sogar die Anerkennung eines palästinensischen Staats in Aussicht gestellt, sollte Israel seinen Kurs nicht ändern. Die US-Administration hingegen unterstützt das Vorgehen der israelischen Regierung.

Ein einseitiges Schwärmen

Im offiziellen Landsitz des britischen Regierungschefs soll aber vorrangig ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft unterzeichnet werden. Microsoft und andere US-Technologieriesen hatten vor der Trump-Reise Milliardeninvestitionen in die britische KI-Infrastruktur angekündigt.

Der 79-jährige Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteilwird. Er war bereits 2019 während seiner ersten Amtszeit in Großbritannien. Trump bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie und als Freund von König Charles III.

Seine Majestät allerdings würde, selbst wenn es sich geziemte, nicht von Trump schwärmen. Immerhin fordert der Präsident unverhohlen, dass Kanada Teil der USA werden solle. Charles III. jedoch ist Kanadas Staatsoberhaupt, muss also gegen jegliche Annexions-Fantasien sein.

In London demonstrierten Tausende gegen den US-Präsidenten. © APF/Tallis

Von London ferngehalten

Und auch unter den Briten sind bei Weitem nicht alle Trump-Fans. Das taten Tausende von ihnen auch kund. Noch vor der Landung von Trump am Dienstag versammelten sich Gegner in Windsor, um gegen den Besuch des US-Präsidenten zu protestieren. Die Gruppe Led by Donkeys projizierte Dienstagabend Fotos des US-Präsidenten und des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf einen der Türme Schloss Windsors.

Starmer hatte nur wenige Tage zuvor seinen Botschafter in den USA, Peter Mandelson, wegen dessen enger Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter entlassen. Trump, der ebenfalls mit dem einst bestens vernetzten Epstein freundschaftlich verbunden war, wird schon seit Monaten von der Affäre verfolgt.

Ein Abstecher in die Hauptstadt London wird dem Präsidentenpaar erspart, denn dort hat sich der größte Widerstand gegen den Staatsgast formiert.