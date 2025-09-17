Gaza-Krieg: EU-Kommission fordert weitreichende Israel-Sanktionen

Brüssel schlägt das Aussetzen von Handelsvereinbarungen und Sanktionen gegen extremistische Minister und Siedler vor.

Brüssel, Gaza – Als Reaktion auf die Entwicklungen im Gazastreifen schlägt die Europäische Kommission den EU-Staaten das Verhängen weitreichender Sanktionen gegen Israel vor. Nach dem Willen der Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen sollten unter anderem Freihandelsvorteile gestrichen und Strafmaßnahmen gegen extremistische israelische Minister und Siedler veranlasst werden.

Ziel des Vorstoßes ist es, Israel zu einem Kurswechsel bei seinem Vorgehen im Gazastreifen zu bewegen. Aus Sicht der Kommission verstößt das Land mit seiner Militäroffensive und der daraus resultierenden humanitären Katastrophe gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte: „Die entsetzlichen Dinge, die sich täglich im Gazastreifen abspielen, müssen aufhören.“ Es brauche eine sofortige Waffenruhe, ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe und die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln.

EU wichtigster Handelspartner für Israel

Das Streichen von Freihandelsvorteilen für Israel würde laut EU-Kommission 37 Prozent der israelischen Warenexporte in die EU betreffen. Die EU ist für Israel der wichtigste Handelspartner. Ob der Vorstoß auch umgesetzt wird, ist unklar. Denkbar ist, dass EU-Staaten wie Deutschland und Italien nicht mitziehen. Im Rat der Mitgliedstaaten bräuchte es zu seiner Annahme die Zustimmung von 15 der 27 EU-Staaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen.

Bei den israelischen Ministern, die nach dem Willen der EU-Kommission sanktioniert werden sollten, handelt es sich um Finanzminister Bezalel Smotrich und Polizeiminister Itamar Ben-Gvir. Ihnen werden Menschenrechtsverletzungen und Aufstachelung zum Hass vorgeworfen. Zudem schlägt die Kommission neue Sanktionen gegen die Terrororganisation Hamas vor.

Heftige Angriffe auf Gaza-Stadt

Im Gazastreifen wurden bei israelischen Angriffen palästinensischen Angaben zufolge erneut zahlreiche Menschen getötet. Unter den Opfern soll auch eine schwangere Frau sein. Israels Armee erklärte unterdessen, sie habe in der Stadt Gaza in den vergangenen zwei Tagen mehr als 150 Ziele angegriffen. Israel hat in der Nacht auf Dienstag eine große Bodenoffensive in der Stadt Gaza begonnen.