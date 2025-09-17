Sieg geht nach Italien
„Beste Hütte der Alpen“: Welche Tiroler Insta-Hotspots im Ranking überzeugen
Immer volle Hütte: Die Olperer Hütte gilt als Hotspot für Instagramer und wurde dank Hashtag-Erwähnungen und Follower-Zahlen zur „beliebtesten Hütte“ Österreichs gekürt.
© Foto Rudy De Moor
Der auf die Alpen spezialisierte Reiseanbieter HolidayTrax hat die „Beste Hütte der Alpen“ ermittelt. Sie liegt in Italien. Auf österreichischer Seite macht die Braunschweiger Hütte das Rennen, als beliebteste gilt dank Social Media die Olperer Hütte.