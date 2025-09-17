Erstes Medikament gegen Depressionen nach der Geburt in der EU zugelassen

Standard-Antidepressiva wirken bei Wochenbettdepression oft nicht schnell genug. Nun wurde ein neues Arzneimittel in der EU zugelassen.

Die EU-Kommission hat ein erstes Medikament gegen Depressionen bei Frauen kurz nach der Geburt eines Kindes zugelassen. Das Arzneimittel Zurzuvae des niederländischen Herstellers Biogen könne die Symptome einer Wochenbett-Depression innerhalb von zwei Wochen bekämpfen, erklärte die EU-Kommission am Mittwoch. "Standard-Antidepressiva wirken oft nicht schnell genug", teilte Brüssel weiter mit.

Bei einer Wochenbett-Depression können Mütter unter den Symptomen einer klassischen Depression leiden, darunter anhaltende Traurigkeit, Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Die Erkrankung kann mehrere Monate anhalten und sich in schweren Fällen zu einer dauerhaften Depression entwickeln.