Unfall auf der Inntalautobahn: Auto verkeilte sich im Amraser Tunnel mit Lkw

Auf der Inntalautobahn bei Innsbruck hat am Mittwochabend ein Unfall für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem Auto in Richtung Osten und wollte im Amraser Tunnel vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei kollidierte das Fahrzeug seitlich mit dem am mittleren Fahrstreifen fahrenden Lkw eines 41-Jährigen, berichtet die Polizei.

Dabei drehte sich das Auto und verkeilte sich mit dem Zugfahrzeug des Sattelzuges. Ein Fahrzeug der freiwilligen Feuerwehr Volders kam zufällig an der Unfallstelle vorbei und sicherte diese bis zum Eintreffen der Polizei ab. Aufgrund der Lage der Fahrzeuge mussten zwei Fahrstreifen im Amraser Tunnel für ca. 40 Minuten gesperrt werden.