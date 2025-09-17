Nach Zusammenstoß mit Auto: Schwazer Polizei sucht zwei junge Frauen auf einem E-Scooter

Die Polizei in Schwaz such nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter zwei junge Frauen. Gegen 17.30 Uhr war eine 32-Jährige auf der Falkensteinstraße in Richtung Osten unterwegs. Die beiden unbekannten Frauen bogen mit dem Elektro-Tretroller vom Knappenanger in die Straße ein. Es kam zur Kollision.

Die zwei Frauen stürzten. Während die Autolenkerin an der Unfallstelle auf die Einsatzkräfte wartete, stiegen die beiden anderen wieder auf den E-Scooter und fuhren davon. Ob sie verletzt waren, ist derzeit nicht bekannt.