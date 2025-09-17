Gemeinderat stimmt ab

Aufstand gegen geplante Personalrochade im Innsbrucker Stadtmagistrat

Die von Anzengruber neu geschaffene Abteilung für die scheidende Magistratsdirektorin Herlitschka muss jetzt der Gemeinderat absegnen.
© Daniel Liebl
