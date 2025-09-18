Trump und Starmer unterzeichnen Technologie-Partnerschaft

US-Präsident Donald Trump und der britische Premierminister Keir Starmer haben am zweiten Tag von Trumps Staatsbesuch in Großbritannien ein milliardenschweres Abkommen zur Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Quantencomputing und Atomenergie unterzeichnet. Starmer bezeichnete am Donnerstag das Abkommen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump als "bahnbrechend".

"Es ist das größte Investitionspaket dieser Art in der britischen Geschichte", sagte Starmer nach Gesprächen mit dem US-Präsidenten in seinem Landsitz Chequers. Trump sagte, das Abkommen erlaube "die Schaffung neuer Kooperationen zwischen den Staatsorganen, der Universitätswelt und dem Privatsektor, in Bereichen wie der Künstlichen Intelligenz".

Anlässlich des Staatsbesuchs von Trump in Großbritannien hatten US-Technologieriesen und Finanzkonzerne zuvor Investitionen in einer Gesamthöhe von 150 Milliarden Pfund (knapp 104 Milliarden Euro) in Großbritannien über einen Zeitraum von mehreren Jahren zugesagt.

Die US-Investmentgesellschaft Blackstone erklärte, in den nächsten zehn Jahren 90 Milliarden Pfund in britische Projekte investieren zu wollen. Microsoft will in einem Zeitraum von vier Jahren 30 Milliarden Dollar (25,5 Milliarden Euro) im Vereinigten Königreich investieren. Rund die Hälfte sollen in Cloud Computing und KI-Infrastruktur fließen. Microsoft will nach eigenen Angaben unter anderem den größten Supercomputer des Landes bauen. Der Konzern Google sagte zudem fünf Milliarden Dollar an KI-Investitionen in den kommenden zwei Jahren zu.

Eine weitere bedeutende Vereinbarung sieht vor, dass das in London ansässige Unternehmen Nscale zusammen mit dem KI-Unternehmen OpenAI und dem Chiphersteller Nvidia aus den USA eine britische Version der US-KI-Infrastruktur-Initiative "Stargate" auf die Beine stellt. Nvidia will dabei in Zusammenarbeit mit britischen Firmen 120.000 hochmoderne sogenannte GPU-Computerchips in Großbritannien installieren - so viele wie in keinem anderen Land Europas.

Die Investitionen sind Teil eines "Technologie-Wohlstandsabkommens", das auch Vereinbarungen zur Zusammenarbeit im Atom- und Raumfahrtsektor umfasst.

Der britische Pharmakonzern GSK kündigte im Gegenzug Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Dollar (25 Milliarden Euro) in den USA an. Medikamentenhersteller stehen unter dem Druck der US-Regierung, auch in den USA zu produzieren.