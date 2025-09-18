Ermittlungen laufen
Gefälschte Rechnung: Kfz-Betrieb in Reutte überwies hohe Summe an Betrüger
Ein Kfz-Betrieb im Bezirk Reutte fiel auf Betrüger herein. Die Firma erhielt am Montag eine Rechnung über einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag, der überwiesen wurde. Erst danach stellte das Unternehmen fest, dass es sich bei der Rechnung um eine Fälschung handelte.
Laut Ermittlungen fingen Betrüger eine E-Mail des Absenders mit der Originalrechnung auf derzeit unbekannte Weise ab. „Die Bankdaten wurden manipuliert und die gefälschte Rechnung an den Kfz-Betrieb übermittelt“, berichtet die Polizei. Weitere Erhebungen sind im Gange. (TT.com)