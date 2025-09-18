Kurioser Einsatz

Wasserturm bestiegen: Neugieriger Stier steckte in 18 Metern Höhe fest

Im indischen Bundesstaat Rajasthan sorgte ein abenteuerlustiger Stier für Aufsehen. Der Bulle kletterte eine Treppe 18 Meter hoch auf einen Wasserturm und steckte fest.

