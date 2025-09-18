Vor historischem Moment
Tunnelparty am Brenner: Italien verschärft massiv die Sicherheits-Maßnahmen
Bundeskanzler Christian Stocker und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kommen zur Tunnel-Feier.
Das dürfte wohl mit dem Kommen von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu tun haben: Bei einer Sicherheitsbesprechung Mittwochabend mit der Protokollabteilung der italienischen Regierung wurden die Sicherheitsmaßnahmen beim Festakt am Brenner deutlich verschärft.