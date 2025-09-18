ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

MCI: Innovatives Studium & weltweite Chancen

Impulse setzen. Netzwerke leben. Zukunft gestalten. MCI Alumni kombinieren fundiertes Fachwissen mit Unternehmergeist und sind auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragt.
© MCI Geisler

Am MCI | Die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck treffen Wissenschaft und Praxis, Internationalität und Unternehmertum aufeinander.

Rund 3.500 Studierende aus über 60 Nationen, ein globales Netzwerk mit mehr als 300 Partneruniversitäten – darunter Top-Universitäten wie Berkeley und Yale – und innovative Studienprogramme machen das MCI zu einer führenden Adresse für praxisnahe Hochschulbildung.

Das Studienangebot umfasst über 30 Bachelor- und Masterprogramme sowie zwei Doktoratsstudien in Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences. Besonderer Wert wird auf Internationalität und Praxis gelegt: Viele Studierende absolvieren Auslandssemester und knüpfen schon während des Studiums wertvolle Kontakte zu Unternehmen und Start-ups.

Mit einem klaren Fokus auf Entrepreneurship, Leadership und Innovation bereitet das MCI optimal auf Führungsaufgaben und Karrierewege vor. Über 15.000 Absolvent:innen weltweit belegen den Erfolg: Viele starten ihre Laufbahn mit mehreren Jobangeboten oder gründen eigene Unternehmen.

Neben seinen vielfältigen Bachelor- und Masterstudiengängen überzeugt das MCI mit einem exzellenten Executive Education-Portfolio. Berufstätige Fach- und Führungskräfte profitieren von MBA-, MSc- und LL.M.-Programmen, Executive Master sowie maßgeschneiderten Zertifikatskursen und Micro-Credentials. Praxisorientierte Inhalte, internationale Expertise und ein starkes Netzwerk zu Wirtschaft und Gesellschaft machen das MCI zu einer Top-Adresse für Karriereentwicklung und lebenslanges Lernen.

Chancen nutzen & den richtigen Weg finden. Das MCI schafft Raum für persönliche Entwicklung, Unternehmergeist und individuelle Karrierewege.
© MCI/Marc Scherr

Jetzt informieren und Studienplatz sichern!

Online Infosessions: 21. & 22. Oktober 2025– alles über Studiengänge und Weiterbildungsangebote erfahren→ mci.edu/online-infosession

Erste Bewerbungsfrist: 9. November 2025→ rechtzeitig informieren & Studienplatz sichern. Infos & Bewerbung: mci.edu/studienangebot

Open House: 31. Januar 2026 in Innsbruck– Campus erleben, Studiengänge entdecken, Fragen stellen und MCI live kennenlernen

KONTAKT: mci.edu | info@mci.edu

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561