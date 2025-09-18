MCI: Innovatives Studium & weltweite Chancen

Am MCI | Die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck treffen Wissenschaft und Praxis, Internationalität und Unternehmertum aufeinander.

Rund 3.500 Studierende aus über 60 Nationen, ein globales Netzwerk mit mehr als 300 Partneruniversitäten – darunter Top-Universitäten wie Berkeley und Yale – und innovative Studienprogramme machen das MCI zu einer führenden Adresse für praxisnahe Hochschulbildung.

Das Studienangebot umfasst über 30 Bachelor- und Masterprogramme sowie zwei Doktoratsstudien in Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences. Besonderer Wert wird auf Internationalität und Praxis gelegt: Viele Studierende absolvieren Auslandssemester und knüpfen schon während des Studiums wertvolle Kontakte zu Unternehmen und Start-ups.

Mit einem klaren Fokus auf Entrepreneurship, Leadership und Innovation bereitet das MCI optimal auf Führungsaufgaben und Karrierewege vor. Über 15.000 Absolvent:innen weltweit belegen den Erfolg: Viele starten ihre Laufbahn mit mehreren Jobangeboten oder gründen eigene Unternehmen.

Neben seinen vielfältigen Bachelor- und Masterstudiengängen überzeugt das MCI mit einem exzellenten Executive Education-Portfolio. Berufstätige Fach- und Führungskräfte profitieren von MBA-, MSc- und LL.M.-Programmen, Executive Master sowie maßgeschneiderten Zertifikatskursen und Micro-Credentials. Praxisorientierte Inhalte, internationale Expertise und ein starkes Netzwerk zu Wirtschaft und Gesellschaft machen das MCI zu einer Top-Adresse für Karriereentwicklung und lebenslanges Lernen.

Chancen nutzen & den richtigen Weg finden. Das MCI schafft Raum für persönliche Entwicklung, Unternehmergeist und individuelle Karrierewege. © MCI/Marc Scherr