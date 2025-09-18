Nach 125 Jahren geht der Blick des SC Arlberg in die Zukunft

Lech – 125 Jahre – und kein bisschen müde. Der Ski-Club Arlberg bewies im Rahmen seiner 125. Generalversammlung in den Lechwelten vor 200 Mitgliedern und Gästen, dass das Erbe der Skipioniere Hannes Schneider und Co. dies- und jenseits des Arlbergs in St. Anton, Lech, Zürs und Stuben von der SCA-Familie gelebt wird. Präsident Josef Chodakowsky drückte es kurz und prägnant aus: „125 Jahre SCA – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“

Sichtbar gemacht zum Auftakt des Festabends mit der Premiere des neuen SCA-Imagefilms, der die Geschichte und die Werte des Clubs in Szene setzt. Und im Talk – moderiert von Judith Nagiller – diskutierten Präsident Josef Chodakowsky, Vize Stefan Jochum und die Obmänner der Ortsstellen St. Anton und Lech, Peter Mall und Peter Scrivener, über die Entwicklung des Vereins und seine Zukunft. Unisono das Fazit: Der SCA schöpft aus 125 Jahren Tradition, gestaltet aber die Zukunft aktiv – immer mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen den Skisport näherzubringen.