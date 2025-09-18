Wiener Schnitzel nur vom Reh

In Südtirol zum Jungstar aufgestiegen: Jetzt kocht David Senfter wieder daheim in Osttirol

David in der Küche des eigenen Restaurants am Lienzer Haidenhof. Anita und David Senfter stellen gemeinsam die Speisekarte zusammen.
Vegetarisch ja, vegan nein. Und nur das Beste vom Besten. Mit diesem Rezept wurde der Lienzer David Senfter zum Jungstar bei Falstaff und Gault Millau. Jetzt ist er zurück in Osttirol und führt mit Gattin Anita ein eigenes Lokal.

