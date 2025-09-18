Fehlende Zivilcourage

In Innsbruck attackiert: „Dass da niemand sofort reagiert hat, schmerzt schon sehr“

Cem Korkmaz hat am eigenen Leib erlebt, was fehlende Zivilcourage bedeuten kann. Er hofft, dass die Gesellschaft wieder mehr aufeinander schaut.
© Korkmaz
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Der Betreiber der Innsbrucker Kaffeerösterei wurde vor wenigen Monaten vor den Augen seiner Ehefrau auf der Straße zusammengeschlagen. Augenzeugen gab es viele, eingeschritten ist zunächst aber niemand. Der Verein „Hand auf‘s Herz“ ruft zum heutigen Tag des Respekts zu mehr Zivilcourage und gegenseitigem Miteinander auf.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561