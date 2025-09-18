In Innsbruck attackiert: „Dass da niemand sofort reagiert hat, schmerzt schon sehr“

Der Betreiber der Innsbrucker Kaffeerösterei wurde vor wenigen Monaten vor den Augen seiner Ehefrau auf der Straße zusammengeschlagen. Augenzeugen gab es viele, eingeschritten ist zunächst aber niemand. Der Verein „Hand auf‘s Herz“ ruft zum heutigen Tag des Respekts zu mehr Zivilcourage und gegenseitigem Miteinander auf.