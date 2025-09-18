Fehlende Zivilcourage
In Innsbruck attackiert: „Dass da niemand sofort reagiert hat, schmerzt schon sehr“
Cem Korkmaz hat am eigenen Leib erlebt, was fehlende Zivilcourage bedeuten kann. Er hofft, dass die Gesellschaft wieder mehr aufeinander schaut.
© Korkmaz
Der Betreiber der Innsbrucker Kaffeerösterei wurde vor wenigen Monaten vor den Augen seiner Ehefrau auf der Straße zusammengeschlagen. Augenzeugen gab es viele, eingeschritten ist zunächst aber niemand. Der Verein „Hand auf‘s Herz“ ruft zum heutigen Tag des Respekts zu mehr Zivilcourage und gegenseitigem Miteinander auf.