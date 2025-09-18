Kulturgenuss in Osttirol: "Kulturgestöber & Abendbrot" bietet ein reiches Programm

Vom 1. bis 5. Oktober 2025 verwandelt sich Osttirol in eine große Kulturbühne. Die Osttiroler Kulturspur lädt zur vierten Ausgabe ihrer herbstlichen Kulturwoche "Kulturgestöber & Abendbrot" ein.

Lienz – Die Veranstaltungsreihe, die als Osttiroler Beitrag zur Langen Nacht der Museen konzipiert ist, bringt Museen, Galerien und Kulturschaffende zusammen. Ein Highlight der Veranstaltungsreihe ist das namensgebende "Abendbrot". Bei vielen Programmpunkten haben Besucher im Anschluss die Möglichkeit, bei Butterbrot und Wein in einen offenen Austausch mit den Kulturschaffenden zu treten.

Der Auftakt am Mittwoch, 1. Oktober, bietet gleich zwei Veranstaltungen: Auf Burg Heinfels steht eine Abendveranstaltung zu Themen wie Geschichte, Archäologie und Denkmalpflege auf dem Programm. Zeitgleich präsentieren die Osttiroler Kammermusiker im Drauforum "klassische Musik zum Anfassen".

In den folgenden Tagen erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm. Zu den Höhepunkten zählen eine Fledermauswanderung für Kinder im Nationalparkhaus Matrei eine Ausstellungseröffnung des britischen Künstlers Lewis Blake im Kunstraum Leibl und eine Spezialführung durch das Museum Aguntum.

Besonders atmosphärisch verspricht der nächtliche Streifzug durch Obertilliach mit Nachtwächter Josef Lugger zu werden. Den Abschluss der Kulturwoche bilden am Sonntag, 5. Oktober, eine historische Wanderung am Russenweg, geführt vom Historiker Gottfried Kalser, sowie eine Hommage an den 2017 verstorbenen Künstler Oswald Kollreider. (TT)