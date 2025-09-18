Satirischer Abend in Lienz: Rudi Habringer präsentiert „Schräge Landvermessung“

Der Rotary Club Lienz/Osttirol lädt zu einem Kabarettabend mit dem vielseitigen Künstler Rudi Habringer ein. Am 23. September 2025 verspricht „Schräge Landvermessung“ im Bildungshaus Osttirol einen humorvollen Blick auf den österreichischen Alltag.

Lienz – Rudi Habringer, bekannt für seine Vielseitigkeit als Autor und Kabarettist, bringt sein neuestes Programm nach Osttirol. In „Schräge Landvermessung“ nimmt er das Publikum mit auf eine satirische Reise durch die Tiefen und Untiefen des österreichischen Lebens.

Habringer, der sich selbst als „kreativen Berufspendler“ bezeichnet, ist nicht nur im Kabarett zu Hause. Sein künstlerisches Schaffen reicht von Romanen und Erzählungen über Kolumnen und Essays bis hin zu Jazz-Kompositionen. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in seinem Bühnenprogramm wider.

Eventinfos: