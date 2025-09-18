Nur handschriftlich überliefert: Musikkapelle Innervillgraten belebt alte Märsche neu

Die Musikkapelle Innervillgraten lädt am Samstag, den 27. September, zur Präsentation ihrer neuen CD ein. Im Mehrzwecksaal Innervillgraten werden ab 20 Uhr traditionelle Prozessionsmärsche zu hören sein, die die Kapelle in einem besonderen Projekt aufgenommen hat.

Innervillgraten – Die Idee zur Aufnahme einer CD mit Prozessionsmärschen entstand bereits vor einiger Zeit. Im vergangenen Jahr setzte die Musikkapelle Innervillgraten diesen Plan in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Plattenlabel col legno unter der Leitung von Andreas Schett um.

Besonders bemerkenswert an diesem Projekt ist die Wiederbelebung alter, handschriftlich überlieferter Kompositionen. Einige der aufgenommenen Prozessionsmärsche stammen aus dem eigenen Notenarchiv der Kapelle und zeugen von der musikalischen Kreativität früherer Generationen. Diese Stücke, die bisher nur auf vergilbtem Notenpapier existierten, werden nun einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.

© MK Innervillgraten

Prozessionsmärsche spielen eine wichtige Rolle in der christlichen Tradition. Sie begleiten feierliche Umzüge, bei denen Statuen und Fahnen durch den Ort getragen werden. Die Musik dient dabei als eine Art musikalisches Gebet und soll eine Verbindung zwischen Himmel und Erde schaffen. Der Rhythmus dieser Märsche orientiert sich am gemessenen Schritt der Pilger, während die Melodien oft von tiefer Gläubigkeit geprägt sind.

Eventinfos: