EU-Kommissar gibt Tirol neue Transit-Hoffnung: „Ich will eine Lösung finden“

Sieben Jahre verbleiben der EU, Österreich und Tirol, um die Verlagerung des Güterverkehrs mit Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels endlich auf Schiene zu bringen. Der neue EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas sicherte am Donnerstag LH Anton Mattle und Verkehrsminister Peter Hanke Unterstützung zu. Der Haken: Der Grieche will vorerst von einer Verlagerungspflicht nichts wissen.