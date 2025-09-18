Nach Verkehrs-Gipfel

EU-Kommissar gibt Tirol neue Transit-Hoffnung: „Ich will eine Lösung finden“

Zumindest die Harmonie stimmte: EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas, LH Anton Mattle und Verkehrsminister Peter Hanke im Landhaus (v.l.).
Manfred Mitterwachauer

Von Manfred Mitterwachauer

Sieben Jahre verbleiben der EU, Österreich und Tirol, um die Verlagerung des Güterverkehrs mit Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels endlich auf Schiene zu bringen. Der neue EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas sicherte am Donnerstag LH Anton Mattle und Verkehrsminister Peter Hanke Unterstützung zu. Der Haken: Der Grieche will vorerst von einer Verlagerungspflicht nichts wissen.