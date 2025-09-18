Tunneldurchstich-Feier
Riesiger Rummel am Brenner: Meloni fliegt per Helikopter ein
Verkehrsminister Peter Hanke, Verkehrslandesrat René Zumtobel, Südtirols Landeshautmann Arno Komaptscher und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle kamen zum Tunneldurchstich des Brennerbasistunnels per Bahn.
© Rita Falk
Noch in der Nacht wurde für den Festakt am Brenner alles umgekrempelt. Italiens Ministerpräsidentin Meloni forderte ein neues Sicherheitskonzept. Die Rahmenbedingungen für den Festakt wurden geändert. Seit Mittag trifft sich alles, was Rang und Namen hat am Festgelände.