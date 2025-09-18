Tunneldurchstich-Feier
Riesiger Rummel am Brenner: Meloni flog per Helikopter ein
Verkehrsminister Peter Hanke, Verkehrslandesrat René Zumtobel, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle kamen zum Tunneldurchstich des Brennerbasistunnels per Bahn.
© Rita Falk
Noch in der Nacht wurde für den Festakt am Brenner alles umgekrempelt. Italiens Ministerpräsidentin Meloni forderte ein neues Sicherheitskonzept. Die Rahmenbedingungen für den Festakt wurden geändert. Seit Mittag traf sich alles, was Rang und Namen hat, am Festgelände.