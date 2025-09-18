Nena, Nino, Nina, Knödelfest und zahlreiche Almabtriebe: Das ist los in Tirol

Der Spätsommer dreht die Tage nochmal richtig auf. Wer also dem Herbstblues keine Chance geben will, kann eines der zahlreichen Events am Wochenende besuchen. So wird in Kufstein etwa die NDW-Legende Nena ein Konzert zum Besten geben, in Innsbruck wiederum kommt am selben Tag der Nino aus Wien vorbei. Nina Hartmann bringt währenddessen zusammen mit Martin Leutgeb in Imst das Publikum zum Lachen. Daneben lockt das Knödelfest alle KulinarikerInnen zu sich und einige Almabtriebe stehen auf dem Plan.

📅 FREITAG (19. September)

Nena in Kufstein

Ein Rock-n-Roll-Erlebnis mit viel Gefühl und Herz erwartet die Fans deutschsprachiger Popmusik am Freitag, wenn Nena mit ihrer Band im Rahmen ihrer „Wir gehören zusammen“ Tour auf der Festung Kufstein die Bühne betritt. Beginn ist um 20 Uhr, Karten können HIER gekauft werden.

Nanu? Nein, Nena kommt am Freitag in die Festungsstadt. © IMAGO/Gonzales Photo

Der Nino aus Wien in Innsbruck

Von Nena zu Nino. Der nämlich kommt am Freitag in die Landeshauptstadt. Wer also einen der Vorreiter des aktuellen Austropops und einer der Speerspitzen des modernen Wienerlieds im Rahmen einer Best-Of Tour erleben möchte, hat dazu im Treibhaus ab 20.30 Uhr die Möglichkeit. Ticket gibt es HIER.

Wer „Na“ zu Nena sagt, sagt hoffentlich nicht „No“ zum Nino. Der kommt am Freitag ins Treibhaus. © FLORIAN WIESER

Von Seiten der Gemeinde in Wattens

Wenn TV-Schnipsel gepaart mit satten Beats und Mundart-Rap vom Feinsten erklingen, dann findet man sich wohl auf einem Konzert der Oberländer-Combo „Von Seiten der Gemeinde“. Am Freitag beehren die heimischen Hip-Hop-Heroes ab 21 Uhr heim Neuwirt Wattens.

Sommerkonzert der Bundesmusikkapelle St. Johann

Musikalisch in eine ganz andere Richtung geht das Konzert der BMK St. Johann. Am Hauptplatz geht es dort ab 20 Uhr musikalisch zur Sache.

Kein leichtes Mädchen in Mieming

Elisabeth de Roo hat 98 Interviews mit Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern in Deutschland und Österreich geführt und aus diesen nun ein Programm entworfen. „Kein leichtes Mädchen. Käuflicher Liederabend“, heißt das Stück, das die Gespräche als Monolog zusammenfasst und mit 13 Kunstliedern erweitert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Mehr dazu HIER.

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at

Nina Hartmann & Martin Leutgeb: Das letzte Mal

Eine Ehe, ein Abendessen, eine Abrechnung: Tirols angesagter Kabarett-Export Nina Hartmann und Branchenkollege Martin Leutgeb servieren auf der Stadtbühne Imst eine bitterböse Komödie über das Ende einer Beziehung. Witzig, skurril und mit einem Mordplan auf der Speisekarte. Beginn für das „letzte Mal“ ist um 20 Uhr. Karten und mehr Infos HIER.

Cheers: „Ein letztes Mal“ mit Hartmann und Leutgeb kann man – nicht zum letzten Mal – in Imst erleben. © Axel Springer

Open-Air-Kino der Wiltener Schützen

Die Schützenkompanie Wilten veranstaltet gemeinsam mit dem Leokino am Freitag ein Open-Air-Kino in historischem Ambiente. Das Bartlmä-Kirchlein in Innsbruck wird ab 18.30 Uhr zur Leinwand. Neugierige können das Kirchlein bei einer Führung vor dem Film kennenlernen. Ab 19.30 Uhr läuft dann der Film „Altweibersommer“ über die Kirchenmauern. Bei Schlechtwetter findet das Ganze unter Dach statt.

Soft Opening MUKL9900 in Lienz

Der Verein MUKL (Musik und Kultur in Lienz) feiert am Freitag ganz offiziell seinen Betrieb mit einem kleinen, feinen Line-Up: Norman Stolz und Souph haben sich angekündigt. Beginn ist um 20.03 Uhr, die Location (für alle die sie noch nicht kennen) ist beim Bahnhofplatz, hinter dem Autohaus Niedertscheider.

🎸 Tiroler Bands im Fokus Von Neuerscheinungen bis zu Konzert-Terminen: Jeden Monatsanfang liefern wir einen Blick auf die Tiroler Musikszene. Zu den heimischen Musik-Highlights im herbstlichen September geht's HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (19. bis 21. September)

Underbridge Festival

Bereits seit Montag ist Innsbruck wieder Schauplatz des Underbridge Festivals. Auch beim Finale zum Wochenschluss steht wieder ein buntes Programm an. Am Freitag steht ab 19 Uhr eine Vernissage an, bei der auch ein Live-Painting auf dem Programm steht. Mehr zum Thema HIER.

Klangspuren

Auch dieses Wochenende geht es mit den Klangspuren munter weiter. In den p.m.k., der Jesuitenkirche, dem Treibhaus, dem Bahnhof Schwaz und der Bezirksstelle der WKO Tirol in Schwaz kann man sich einiges anhören. Das Programm HIER.

Europäische Mobilitätswoche in ganz Tirol

Schon seit Dienstag und noch bis Montag findet in ganz Tirol wieder die Europäische Mobilitätswoche statt. Rund 100 Gemeinden, Betriebe und Bildungseinrichtungen stellen heuer in allen Bezirken rund 350 Aktionen auf die Beine. Was alles auf dem Programm steht, kann man HIER nachlesen.

Almabtriebe in ganz Tirol

Der Almsommer neigt sich, wie jeden September, langsam aber sicher dem Ende zu. Manche Bauern wissen ihr Vieh wieder sicher im Stall im Tal zurück, andere feiern dieses Wochenende feierlich die Rückkehr ihrer Kühe (und Schafe) ins Tal. Hier ein Überblick über die Almabtriebe, die dieses Wochenende stattfinden (kein Anspruch auf Vollständigkeit, Uhrzeiten können je nach Witterung abweichen):

Die Almabtriebe im Überblick: Freitag: Gramai-Pertisau : Ab 10 Uhr Frühschoppen auf der Gramaialm, ab 12 Uhr werden die Tiere nach Pertisau getrieben.

: Ab 10 Uhr Frühschoppen auf der Gramaialm, ab 12 Uhr werden die Tiere nach Pertisau getrieben. Schattwald: Frühschoppen ab 11 Uhr unterhalb des Gemeindehauses. Ab 13.30 Uhr wird das geschmückte Vieh erwartet. Samstag: Angerberg : Am Buchhacker-Parkplatz gehen die Feierlichkeiten zum Almabtrieb um 10 Uhr los.

: Am Buchhacker-Parkplatz gehen die Feierlichkeiten zum Almabtrieb um 10 Uhr los. Fiss : Das traditionelle Spektakel wird in Fiss voraussichtlich zwischen 13 und 17 Uhr über die Bühne gehen.

: Das traditionelle Spektakel wird in Fiss voraussichtlich zwischen 13 und 17 Uhr über die Bühne gehen. Fulpmes : Um 11 Uhr begrinnt im Pavillon Fulpmes der Bauernmarkt, ab ca. 12.30 Uhr treffen die ersten Tiere im Dorf ein.

: Um 11 Uhr begrinnt im Pavillon Fulpmes der Bauernmarkt, ab ca. 12.30 Uhr treffen die ersten Tiere im Dorf ein. Schafschied in Höfen : Schon um 9.30 Uhr werden ca. 400 Schafe im Tal bei der Hahnenkammhalle erwartet. Diese werden zurück auf ihre Herden aufgeteilt und gleich geschoren.

: Schon um 9.30 Uhr werden ca. 400 Schafe im Tal bei der Hahnenkammhalle erwartet. Diese werden zurück auf ihre Herden aufgeteilt und gleich geschoren. Leutasch : In Leutasch rechnen die Veranstalter mit dem Einzug des Viehs gegen 12 Uhr.

: In Leutasch rechnen die Veranstalter mit dem Einzug des Viehs gegen 12 Uhr. Reith im Alpbachtal : Dort feiern die Menschen gleich diesen und kommenden Samstag die Rückkehr ihrer Tiere – an beiden Tagen startet das Programm um 10 Uhr im Dorfzentrum.

: Dort feiern die Menschen gleich diesen und kommenden Samstag die Rückkehr ihrer Tiere – an beiden Tagen startet das Programm um 10 Uhr im Dorfzentrum. Söll : Nach dem Einmarsch der Musikkapelle Söll um 11 Uhr trudeln nach und nach die Kühe der einzelnen Almen im Ort ein.

: Nach dem Einmarsch der Musikkapelle Söll um 11 Uhr trudeln nach und nach die Kühe der einzelnen Almen im Ort ein. Tannheim : Ab 11 Uhr Musik im Festzelt am Liftparkplatz, ab 13 Uhr zieht das Vieh planmäßig ein.

: Ab 11 Uhr Musik im Festzelt am Liftparkplatz, ab 13 Uhr zieht das Vieh planmäßig ein. Thiersee : Hier wird auch an diesem und kommendem Samstag abgetrieben, jeweils Beginn ist um 11 Uhr am Dorfplatz.

: Hier wird auch an diesem und kommendem Samstag abgetrieben, jeweils Beginn ist um 11 Uhr am Dorfplatz. Wildschönau : Von 10 bis 18 Uhr bei der Talstation der Schatzbergbahn im Zentrum von Auffach.

: Von 10 bis 18 Uhr bei der Talstation der Schatzbergbahn im Zentrum von Auffach. Wörgl: Ab 12 Uhr geht es beim Fohringerhof los, dann werden die RückkehrerInnen von der Alm gefeiert. Sonntag: Hoamfohrafest Maurach: Am Achensee treffen die Kühe voraussichtlich gegen 13.30 Uhr beim Steinbergerhof ein.

Sagenhafte Kuhlisse: Die zahlreichen Almabtriebe am Wochenende sind nicht nur optisch ein Spektakel, sie erhalten gleichzeitig einen bäuerlichen Brauch. © TVB Wilder Kaiser/Peter von Felbert

📅 SAMSTAG (20. September)

Poetry Slam: Imst lebt Demokratie

Markus Köhle lädt zur nächsten Slam-Runde im Rahmen der Demokratiewoche in die Stadtbühne. Es treten (fix) auf: Mieze Medusa, Katrin ohne H, Martin Fritz und Leo. Wer selber was zu sagen hat, spontane Anmeldungen sind willkommen. Beginn ist um 19 Uhr. Mehr dazu HIER.

Blechlawine im Dorf

Eigentlich war das ja so: Die erste Blechlawine im Dorf fand anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Bundesmusikkapelle Mayrhofen statt. Sollte ein einzigartiges Event werden. Aufgrund des großen Erfolges wurde die Veranstaltung dann zu einer jährlichen Veranstaltung. Ebenjene findet nun am Samstag in der oberen und unteren Hauptstraße von Mayrhofen statt. Beginn ist um 14 Uhr, mit der MV Rainbach. Weiters treten unter anderem auf: „Die Turboländer“, „Die Original Inntaler Musikanten“ und „edelBlech“. Das ganze Programm und wer wo auftritt HIER.

Vintage- und Upcycling-Markt in Hall

Am Samstag findet von 10 bis 17 Uhr am Marktanger in der Haller Altstadt der sechste Haller Vintage- und Upcycling-Markt statt. Shoppin-Queens und -Kings können sich auf Vintage-Mode, Designerwaren und Retro-Schick aus den 50er- bis 90er-Jahren freuen. Zudem findet am Oberen Stadtplatz zwischen 13 und 16 Uhr ein Kinderflohmarkt statt. Mehr dazu HIER.

Eröffnung Pumptrack in Reutte

Am Samstag wird in Reutte der neue Pumptrack mit einem besonderen Event eröffnet. Unter dem Motto „Pump it! Race the Opening!“ können Interessierte ab 14.30 Uhr die neue Anlage nicht nur besichtigen, sondern auch gleich in einem Rennen testen. Das Programm beginnt bereits um 12 Uhr mit der Vergabe der Startnummern für das Eröffnungsrennen. Um 14 Uhr folgt die offizielle Eröffnung, bevor ab 14.30 Uhr das große Auftaktrennen startet. Für die passende Atmosphäre sorgt DJ Gommez. Besucher können sich zudem auf Getränke und Snacks freuen, die vor Ort angeboten werden. Die Veranstaltung findet beim Jugendzentrum SMILE statt. Der Eintritt ist frei.

Beim Eröffnungsevent können Teilnehmer ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis stellen. © Dominik Somweber

Tiroler Silberpfad Trophy in Schwaz

Am 20. September wird der Weitwanderweg Tiroler Silberpfad ab Schwaz zum Schauplatz für Laufbegeisterte. Bei der Tiroler Silberpfad Trophy stehen drei Distanzen (23 km Sprint, 42 km Marathon, 86 km Ultra) zur Auswahl. Rund 3500 Höhenmeter müssen die Athleten auf der längsten Distanz meistern, auch der Marathon hat es mit 2700 Höhenmetern in sich. Mehr dazu HIER.

Startzeiten der drei Distanzen Ultra: 04:00 Uhr

04:00 Uhr Marathon: 07:30 Uhr

07:30 Uhr Sprint: 08:30 Uhr

Hoch über Schwaz findet der Laufbewerb statt. Wer mitmachen will muss früh aufstehen aber. © Mia Maria Knoll

Oktoberfest der Feuerwehr Obsteig

Nicht nur in München, auch in Obsteig wird das Oktoberfest gefeiert. Bei der Feuerwehrhalle Obsteig kann man sich ab 15 Uhr auf ein Kinderprogramm sowie musikalische Unterhaltung mit den Musikgruppen „Obstoager Larchgugger“ und das „Granstein Echo“ freuen. Mehr dazu HIER.

21. Oktoberfest der Musikkapelle Kauns

Nicht nur in Obsteig und München, auch in Kauns wird am Samstag das Oktoberfest gefeiert. Zum bereits 21. Mal veranstaltet die Musikkapelle Kauns am Dorfplatz das Kauner Oktoberfest. Gefeiert wird, mit allem, was dazugehört. Schweinshaxen mit Knödel und Kraut, Weißwürste mit Brezen und das Oktoberbier stehen bereit. Für zünftige Oktoberfeststimmung sorgt die Band „Blächerlich“. Beginn ist um 20 Uhr, der Bieranstich findet um 20.30 Uhr statt.

Kalser Kirchtag

Volkstümlich wird es am Samstag auch in Osttirol. Der Kirchtag in Kals steht auf dem Programm. Beginn ist um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Danach steht unter anderem ein Konzert der Trachtenmusikkapelle sowie ein Auftritt von Franz Posch und seinen Innbrüggler auf dem Plan. Mehr dazu HIER.

43. Knödelfest in St. Johann

Zum 43. Knödelfest verwandelt sich St. Johann am Wochenende wieder in eine riesige Freiluft-Gaststätte. Über 26.000 Knödel in 27 verschiedenen Sorten von 20 Festwirten werden serviert. Eröffnet wird das Fest am Freitag mit dem St. Johanner Wochenmarkt und dem Sommerkonzert der Musikkapelle St. Johann in Tirol auf dem Hauptplatz.

Am Samstag beginnt das eigentliche Knödelfest nach dem Einzug der Musikkapelle um 11 Uhr. Sonntag dann zum grande finale kann man sich auf das Knödelfest Frühschoppen mit Marc Pircher einstellen. Wie die letzten Jahre aber leider schon restlos ausverkauft. Die gute Nachricht: Für die 44. und 45. Ausgabe gibt es bereits Karten. Mehr Infos HIER.

Runde Sache: Das Knödelfest in St. Johann wird den Gästen unzählige Gaumenfreuden bieten. © Sportalpen

Lechlauf in Weissenbach

Laufschuhe an und los geht‘s: Am Samstag wird es im Naturpark Reutte in Weissenbach am Lech wieder sportlich, wenn ab 10 Uhr der Lechlauf in seine dritte Runde geht. Neben verschiedenen Streckendisziplinen vom Hobby- über den Trail- bis zum Kinderlauf zählt das Eaglegang-Teamevent bei dem die Disziplinen Berglauf und Paragliding vereint werden, zu den Highlights des Tages. Mehr dazu HIER.

Bucher Spiel- und Kinderfest

Die Gemeinde Buch in Tirol lädt am Samstag ab 14 Uhr in den Knippingpark zum traditionellen Kinder- und Spielefest. Es gibt verschiedene Stationen wie Hüpfburg, Spritzwand, Baumstammlauf, Geschicklichkeitsparcours, Memory-Spiel und vieles mehr.

Queerattack

Am Samstagabend geht an Innsbrucks Nachthimmel ein Regenbogen auf: Bei der Queerattack steigt im mariatheresia wieder Tirols bunteste Party. Organisiert vom Verein „Pride Tirol“, sind bei der Feier alle willkommen – egal ob hetero, bi, homosexuell, trans oder cis. HIER gibt's Tickets.

Die Pride findet in Innsbruck einmal im Sommer statt, bei der Queerattack treibt es die Landeshauptstadt dagegen mehrmals im Jahr bunt. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

📅 SAMSTAG und SONNTAG (20. und 21. September)

Schmugglerfest in Kössen

Nach dem Erfolg der letzten Jahre findet auf dem Dorfplatz in Kössen am Samstag von 11 Uhr bis 19 Uhr zum dritten Mal das Schmugglerfest statt. Ganz im Zeichen des „Schmuggelns“ garantiert die Veranstaltung kulinarische Höhepunkte aus der Region. Höhepunkt des Tages ist auch heuer wieder der festliche Umzug. Schon am Freitag kann man ab 10 Uhr bei der Schmuggler-Wanderung dabei sein. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Mehr Infos zum Schmugglerfest HIER und zur Wanderung am Freitag HIER.

Flohmärkte in Tirol Wochenende ist auch Flohmarkt-Zeit. Wann und wo Fans von Trödelware am besten stöbern können, findet ihr HIER.

📅 SONNTAG (21. September)

Tatää! – Ein Fest am Platz in Innsbruck

Das Tiroler Landestheater und das Haus der Musik öffnen am Sonntag ihre Türen, Bühnen und versteckten Ecken und bieten ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Neben zahlreichen Shows, Konzerten und Führungen gibt es auch viel zum Mitmachen. Der Eintritt ist frei, das Fest läuft von 13 bis 18 Uhr. Mehr Infos gibt es HIER, der Programmfolder dazu HIER.

Kids Cup Finale der Tiroler Leichtathletik in Wörgl

Der Tiroler KidsCup 2025 feiert im Wörgler Sportzentrum am Sonntag seinen Höhepunkt. Über 200 NachwuchsathletInnen im Alter von sechs bis 13 Jahren messen sich beim Sportzentrum in Disziplinen wie Weitsprung, Kugelstoß, 60m-Sprint und einem Staffelbewerb. Der Eintritt ist frei, und für Speis, Trank sowie beste Stimmung ist gesorgt.

Kofelday

Am Sonntag lädt der Patscherkofel alle Familien ein. Von 10 bis 16 Uhr erwartet alle Großen und Kleinen beim Kofelday bei der Patscherkofelbahn einiges Unterhaltsames. Unter anderem auf dem Programm: Eine Aufführung des Clown Duos Herbert & Mimi, eine Quiz Wandertour sowie Spiel- und Malstationen. Alle Infos zum Event HIER.

Zammer Kirchtagsfest

Bereits um 8.30 Uhr beginnt das Kirchtagsfest mit dem Festgottesdienst. Anschließend führt die Prozession zum Dorfplatz, dort findet die Fahnensegnung der Freiwilligen Feuerwehr Zams statt. Ab 11 Uhr geht es mit dem Frühschoppen mit den Zammer Inntalern, Auf dem Programm steht außerdem das Konzert des Jugendorchesters Magic Sound. Die Perjener Dorfmusikanten spielen beim Musikpavillion auf. Mehr Infos zum Kirchtag HIER

„Wenn i durchgea durchs Tal“ in Schmirn

Ein ganzes Tal ist am Sonntag in Sing-Laune. Jede Menge Chöre und eine feine Kulinarik kann man ab 11 Uhr bei „Wenn i durchgea durchs Tal“ in Schmirn erleben. Elf Gruppen aus Österreich, der Schweiz und Südtirol nehmen daran teil, zehn von ihnen stehen an fixen Stationen entlang des Spazierweges durch Toldern. Um 16 findet zum Abschluss das gemeinsame Singen am Hauptplatz statt, wo knapp 200 Sänger das Lied „Wenn i durchgea durchs Tal“ intonieren werden. Alle Infos dazu HIER.

Die Besucher können durch den Ortsteil Tolden schlendern und an jeder Station einem anderen Chor lauschen. © Knauseder

50 Jahre Bergmesse im Voldertal

„Viele Wege führen zu Gott, einer geht über die Berge“: Was einst der Tiroler Ex-Bischof Reinhold Stecher gesagt hat, dürften sich auch die Speckbacher-Schützen Hall und Tulfes seit einem halben Jahrhundert denken. Sie laden am Samstag zur 50. Bergmesse im Voldertal. Die Messe gedenkt Josef Speckbacher, der nach der dritten Bergiselschlacht in einer Höhle im Tal Zuflucht suchte. Bei der Messe, die um 11 Uhr hinter der Naturfreundehütte startet, geht es weniger karg zu – lockt danach doch das traditionelle Knödelessen.

Kids Day in Lienz

Am Sonntag wir das Schloss Bruck wieder in Kinderhand gegeben und gemeinsam mit den dortigen MuseumspädagogInnen werden Kränze und Armbänder geflochten, viel gelacht und bei einer Schnitzeljagd das Schloss erkundet. Wer möchte, kann sich auch bei unserer Verkleidungsstation mittelalterlich verkleiden, damit sich das Schloss-Erlebnis so anfühlt wie damals. Um 10.30 Uhr geht‘s los. Mehr dazu HIER.

Gehabt euch wohl: Junge Mittellalterfans kommen auf Schloss Bruck auf ihre Kosten. © Markus Mayr

Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme in Innsbruck

Spaß für die ganze Familie gibt es am Sonntag in Innsbruck, denn die aus Fernsehen (KiKa) und dem Internet (YouTube) bekannten Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme kommen für ein Konzert ab 15 Uhr in die Music Hall. Es darf mitgesungen, getanzt und geklatscht werden. Beginn ist um 16 Uhr, mehr dazu HIER. (TT.com)