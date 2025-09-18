Nach Doping-Verurteilung: ÖSV-Ass wird erstmals Papa

Das Jahr 2025 hat für Mario Seidl eine Achterbahnfahrt der Gefühle parat. Im Frühjahr wurde der Nordische Kombinierer vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wegen Blutdopings verurteilt. Der 32-Jährige wirft der Behörde ein Fehlurteil vor. Gegen ihn wurde fünfeinhalb Jahre ermittelt.

Wie die FIS bekannt gab, sieht die CAS-Entscheidung eine Annullierung von Seidls Wettkampfergebnissen zwischen 6. Oktober 2016 und 18. Februar 2017 bzw. zwischen dem 19. Februar und 1. April 2019 vor. Seine Medaillen und Preisgelder werden aberkannt. Der ÖSV erklärte im Mai, dass neben jener Bronzemedaille von Seefeld auch Team-WM-Bronze in Oberstdorf 2021 betroffen ist.

Doch zumindest privat hat Seidl allen Grund zur Freude. Der Salzburger und seine Frau Victoria erwarten ihr erstes Kind. „Die Zukunft sieht rosig aus …“, schrieb er auf Instagram zu Bildern mit Babybauch und Ultraschallbild.

Ob der des Blutdopings schuldig gesprochene Seidl ins Wettkampfgeschehen zurückkehren wird, hat der Salzburger zuletzt offen gelassen. In einem Interview mit dem ORF Ende Mai führt er die auffälligen Blutwerte auf eine Immunerkrankung zurück. Der ÖSV hoffte bis zuletzt auf den Unschuldsbeweis des Athleten. Die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) sieht sportrechtlich klar einen Manipulationsfall gegeben. (TT.com, APA)