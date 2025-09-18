tirolnet übernimmt Adler-Patenschaft

Der Adler surft Highspeed – und trägt ab jetzt einen Namen. Mit „Bary“ hat der Landecker Glasfaser-Anbieter tirolnet seinen Adler nun auch in der realen Welt. Eine Patenschaft für den Europäischen Seeadler wurde kürzlich im Rahmen des Adlerfestes im Greifvogelpark Umhausen besiegelt.

Bekannt ist vielen der Adler des größten regionalen Glasfaser-Internet-Anbieters tirolnet sicherlich aus diversen Werbemaßnahmen. Der in Landeck ansässige TV- und Internetanbieter betreibt offene Glasfaser-Netze in mittlerweile mehr als 170 Tiroler Gemeinden und darf damit knapp 12.000 zufriedene Tirolerinnen und Tiroler mit ultraschnellem Internet versorgen.

Die Regionalität von tirolnet war Gründer Hermann Hammerl von Anfang an wichtig, sowohl der Name und Markenauftritt als auch die lokalen Kooperationen mit den Tiroler Gemeinden und den Installationspartnern des Anbieters spiegeln sich in dieser Vision wider. Dieser regionale Bezug wurde nun mit der Adler-Patenschaft auf ein neues Level gehoben. Nicht nur der Gründer Hermann Hammerl und sein Nachfolger in der Geschäftsführung Philipp Machac freuen sich über diese Kooperation, auch der Geschäftsführer des Greifvogelparks Umhausen, Leonhard Falkner, ist begeistert: „Als ich die Werbung von tirolnet gesehen habe, wusste ich sofort, da müssen wir was machen, es passt einfach perfekt. Die Patenschaften sind für unseren Betrieb sehr wertvoll und wichtig für die Region.“