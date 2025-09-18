Den Haien klebt das Verletzungspech am Schläger

Nach Matt Wilkins hat der Verletzungsteufel im Innsbrucker Haifischbecken mit Darien Craighead (vermutlich Saisonaus) und Eigengewächs Lukas Bär bei zwei weiteren HCI-Angreifern zugeschlagen.

Innsbruck – Nach seinem gegen Pustertal erlittenen Nasenbeinbruch hegte Lukas Bär eigentlich die Hoffnung, dass der herausgesprungene Daumen im zweiten Match gegen die Pioneers keine längere Pause erfordert. Dem ist nicht (ganz) so, das Ungarn-Doppel in Fehervar (Samstag) und bei Aufsteiger Budapest (Sonntag) findet ohne den „Luggi“ statt. Eine abschließende Untersuchung steht noch aus, aber die ein oder andere Woche wird es wohl dauern, bis er wieder in den Liga-Betrieb einsteigen wird.

Die genaue Diagnose bei Neuzugang Darien Craighead wollten die Haie nicht verlauten, aber es ist wohl ein sprichwörtliches Kreuz mit dessen Knie. „Aufgrund einer Unterkörperverletzung droht gar das Saisonende“, wird das „Schicksal“ des 28-jährigen Kanadiers seitens des Klubs offiziell kommentiert.

Die Chancen des 33-jährigen Schweden Sebastian Benker, der kurz vor Saisonbeginn für Wilkins engagiert wurde, sind damit gestiegen, dass aus dem Try-out-Vertrag bis Ende Oktober ein längerfristiges Engagement im Haifischbecken wird. Beim 3:2-Sieg in Vorarlberg hat er ja erstmals getroffen. Mit der Rückkehr von Wilkins rechnen die Haie auch in zwei bis drei Wochen, weswegen aktuell am Transfermarkt nicht sofort nachgerüstet werden soll.

„Mit Wilkins sind wir in Sachen Legionärsplätzen wieder voll. Wir müssen schauen, dass wir die nächsten Runden noch mehr zusammenrücken und mit einfachem Spiel die kommenden Aufgaben bewältigen können“, fasst das Trainergespann um Headcoach Ryan Kinasewich und Florian Pedevilla das Verletzungspech und nötige Mindset in Worte. In der zweiten Angriffsreihe bleibt nach den Ausfällen von Craighead und Bär vorerst nur Troy Lajunesse übrig. Möglich, dass auch bereits früh wieder darüber nachgedacht werden muss, Kapitän Jan Lattner nach vorne zu beordern ...