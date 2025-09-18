- Überblick
Musterschüler bei Integration
Kurdischer Syrer ist endlich Österreicher und stolzer Tiroler mit Hut
© Land Tirol
Von Alexandra Plank
Was der gebürtige Syrer Robin Hasan alles getan hat, um die wertvollste Urkunde seines Lebens in den Händen zu halten und warum er sehr vielen in Tirol dankbar ist.
Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:
Verena Langegger
+4350403 2162
Renate Perktold
+4350403 3302
Michael Domanig
+4350403 2561
