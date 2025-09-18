Stress, lass nach! Stressniveau in Österreich stark gestiegen

Laut einer neuen Studie eines Gesundheitsanbieters fühlen sich 70 Prozent der Befragten oft oder sehr oft gestresst, 16 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wien – Die ÖsterreicherInnen empfinden deutlich mehr Stress als noch im vergangenen Jahr. Das zeigt die neue „Stress Studie 2025“ des Gesundheitsanbieters Mavie. Im Zuge dieser gaben 70 Prozent der Befragten an, oft oder sehr oft gestresst zu sein – ein Plus von 16 Prozentpunkten gegenüber 2024.

Arbeit als Hauptfaktor von Stress

Besonders die Arbeit wird mit 54 Prozent als Hauptstressfaktor genannt, anderen Studien zufolge spielen dabei insbesondere Zeit- und Leistungsdruck eine Rolle. Ebenfalls gestresst fühlen sich die Befragten von Finanzen (25 Prozent) und Familie (18 Prozent). Fast jeder Zweite bewertet den eigenen mentalen Gesundheitszustand dementsprechend als schlecht oder sehr schlecht.

„Kurzzeitiger Stress kann als Antreiber gut sein“, sagt Barbara Veigl-Trouvain, psychosoziale Beraterin bei Mavie Work. Problematisch werde es, wenn der Stress chronisch wird und zu Gesundheitsproblem führt. Als Folgen von Stress nannten die Befragten Reizbarkeit (49 Prozent), Schlafstörungen (42 Prozent), Überforderung (34 Prozent) sowie Kopfschmerzen (33 Prozent). Frauen sind von stressbedingten Beschwerden übrigens stärker betroffen als Männer.

Sport zum Abbau von Stress

Zum Abbau von Stress setzten die Befragten vor allem auf Sport (56 Prozent), Zeit für sich (54 Prozent) sowie Gespräche mit Familie und Freunden (45 Prozent). Professionelle Unterstützung wie Beratung oder Therapie wird bisher nur von einem Fünftel genutzt. Allerdings ist besonders die junge Generation professioneller Hilfe gegenüber aufgeschlossen.