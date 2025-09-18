Late-Night-Talker abgesetzt: Freie Meinung in den USA zunehmend unter Druck

Das Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk wirkt in dem zunehmend polarisierten Land wie ein Brandbeschleuniger.

Washington – US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Antifa-Bewegung in den USA als „bedeutende terroristische Organisation“ einzustufen. „Ich werde außerdem nachdrücklich empfehlen, dass diejenigen, die Antifa finanzieren, gemäß den höchsten rechtlichen Standards und Praktiken gründlich untersucht werden“, schrieb Trump auf Truth Social. Sein Vorstoß erfolgt eine Woche nach dem Attentat auf den rechten US-Aktivisten und Trump-Anhänger Charlie Kirk. Trump stellte in dem Post keinen direkten Bezug her, hatte in den vergangenen Tagen aber wiederholt hasserfüllte Rhetorik „radikaler Linker“ für die Tat verantwortlich gemacht. Sein stellvertretender Stabschef Stephen Miller sprach zuletzt ebenfalls von einer „organisierten Kampagne“ linker Gruppen, die zu der Tat geführt habe, und bezeichnete sie als „inländische Terrorbewegung“.

Tief gespaltenes Land

Die USA präsentieren sich als zutiefst gespaltenes Land. Und der tödliche Schuss auf Kirk wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Es ist eine heftige Debatte entbrannt: Werden in den USA Stück für Stück die Meinungs- und die Pressefreiheit abgeschafft? Zuletzt traf es ein bekanntes TV-Gesicht, einen Late-Night-Talker. Die Talkshow von Jimmy Kimmel wird „auf unbestimmte Zeit“ aus dem Programm genommen, teilte der Sender ABC mit. Der Hintergrund: Kimmel soll in einer Sendung gesagt haben, dass die „Gang“ Make America Great Again – also die Bewegung hinter Trump – aus dem Attentat politisches Kapital zu schlagen versucht – indem sie dem Tatverdächtigen eine linke Ideologie unterstellt. Trump feierte den Schritt als „gute Nachrichten für Amerika“. Auch der Late-Night-Moderator und Trump-Kritiker Stephen Colbert muss im Mai 2026 auf CBS aufhören.