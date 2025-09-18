400 Eigentümer betroffen
„Meilenstein“ für Hochwasserschutz in Tirol: Bedingungen für Nutzung der Grundstücke stehen
LK-Ausschussobmann Romed Giner, Michael Riedhart (Wasserverband Unteres Unterinntal), Michael Huber (Wasserverband Mittleres Unterinntal) und LK-Präsident Josef Hechenberger stellten die Rahmenbedingungen vor.
© Die Fotografen
Landwirtschaftskammer und Wasserverbände im Unterinntal haben Rahmenbedingungen ausgearbeitet. Schutzbauten und Retentionsräume betreffen vor allem LandwirtInnen.