400 Eigentümer betroffen

„Meilenstein“ für Hochwasserschutz in Tirol: Bedingungen für Nutzung der Grundstücke stehen

LK-Ausschussobmann Romed Giner, Michael Riedhart (Wasserverband Unteres Unterinntal), Michael Huber (Wasserverband Mittleres Unterinntal) und LK-Präsident Josef Hechenberger stellten die Rahmenbedingungen vor.
© Die Fotografen
Von Jasmine Hrdina, Eva-Maria Hörtnagl

Landwirtschaftskammer und Wasserverbände im Unterinntal haben Rahmenbedingungen ausgearbeitet. Schutzbauten und Retentionsräume betreffen vor allem LandwirtInnen.