Auto erfasste Fußgänger: 38-Jähriger und Baby bei Unfall in Zams verletzt

Ein 38-jähriger Mann und sein ein Jahr alter Sohn haben sich bei einem Unfall am Donnerstag in Zams verletzt, berichtet die Polizei. Der Mann war gegen 17.30 Uhr zu Fuß auf dem Tramsweg unterwegs und hielt das Baby in den Händen. Ein 32-jähriger Autofahrer prallte in einer Rechtskurve gegen den Fußgänger.