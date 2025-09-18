Manchester City ließ Napoli bei Haaland-Rekordspiel keine Chance

Manchester – Erling Haaland hat in der Champions League einen weiteren persönlichen Rekord aufgestellt. Beim 2:0-Sieg von Manchester City gegen Napoli erzielte der norwegische Torjäger seinen 50. Treffer in der Königsklasse. Nur 49 Spiele benötigte Haaland dafür - ein Bestwert. Einen Auftaktsieg feierte auch der FC Barcelona beim 2:1 in Newcastle. Trainer Adi Hütter verpatzte mit AS Monaco den Einstieg total. Die Monegassen mussten sich bei Club Brügge mit 1:4 geschlagen geben.

Leverkusen kam dank eines Treffers in der Nachspielzeit noch zu einem 2:2 beim FC Kopenhagen. Eintracht Frankfurt schoss gegen Galatasaray nach einem Rückstand noch Tor um Tor zum 5:1-Heimsieg. Sporting Lissabon schlug Debütant Kairat Almaty 4:1.

Napoli schwächt sich früh

In Manchester wurde Rückkehrer Kevin de Bruyne vor Anpfiff freundlich empfangen. Der Belgier hatte in zehn Jahren bei City 19 Trophäen gewonnen. Sein neues Team musste aber kämpfen. City war die bessere Elf und hatte nach 20 Minuten auch einen Mann mehr am Feld. Napoli-Kapitän Giovanni di Lorenzo tackelte als letzter Mann Haaland und sah nach VAR-Intervention die Rote Karte. Auch für De Bruyne hatte dies Folgen. Trainer Antonio Conte nahm den Offensivmann nach 25 Minuten zugunsten eines Verteidigers vom Feld.

Napoli und allen voran Torhüter Vanja Milinkovic-Savic stemmten sich den Angriffen der Hausherren daraufhin entgegen. In der 56. Minute war es aber soweit. Phil Foden lupfte den Ball in den Strafraum, Haaland vollendete per Kopf zum Rekord. Ruud van Nistelrooy hatte als bisheriger Rekordhalter 62 Matches für 50 Tore benötigt. Jeremy Doku (65.) sorgte keine zehn Minuten später für die Vorentscheidung. Napoli gelang damit auch im elften Europacup-Spiel in England kein Sieg.

Engländer Rashford traf in Newcastle

In Newcastle hatte United durch Harvey Barnes die beste Möglichkeit in der ersten Halbzeit, die "Magpies" mussten dennoch in erster Linie dem Druck der Gäste standhalten. Barcelona hatte spielerische Vorteile, Chancen blieben aber Mangelware. Besser aus der Kabine kamen die Engländer, ein Engländer beendete auch die Torsperre. Marcus Rashford hatte ein wenig Platz und traf wuchtig per Kopf (58.) für die Katalanen. Die Leihgabe von Manchester United war auf den Geschmack gekommen: Beim 2:0 (67.) zog er sehenswert ins lange Eck ab. Anthony Gordon (90.) sorgte für späte Spannung, Barcelona musste noch einige Minuten zittern.

Brügge, das in der dritten Qualifikationsrunde Red Bull Salzburg eliminiert hatte, spielte gegen Monaco groß auf. Nicolo Tresoldi (32.), Raphael Onyedika (39.) und Kapitän Hans Vanaken (43.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Torhüter Philipp Köhn, neben Mika Biereth und Takumi Minamino einer von drei ehemaligen Bundesliga-Spielern in der Startelf von Hütter, verhinderte noch Schlimmeres. Monaco hatte in Hälfte eins nur eine Torchance: Torhüter Simon Mignolet parierte einen Elfmeter von Maghnes Akliouche (10.) und machte damit seinen Fehler wieder gut, nachdem er davor Biereth von den Füßen geholt hatte. Ansu Fati gelang erst in der 91. Minute Monacos Ehrentreffer.

Später Ausgleich für Leverkusen, Spektakel in Frankfurt

Leverkusen hat einen Fehlstart dank eines späten Eigentors von Pantelis Hatzidiakos (92.) gerade noch abgewendet. Zuvor hatten Jordan Larsson (9.) und der eingewechselte Robert (87.) die Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Mit einem schönen Freistoßtreffer war Alejandro Grimaldo (82.) der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gäste gelungen.

Eintracht Frankfurt drehte gegen Galatasaray einen 0:1-Rückstand in den zehn Minuten bis zum Pausenpfiff. Ein Eigentor von Davinson Sanchez (37.) sowie Treffer von Can Uzun (45.+2) und Jonathan Burkardt (45.+4) ließen die Frankfurt-Fans jubeln. Nach Seitenwechsel trafen gegen einen fehleranfälligen türkischen Meister, bei dem Yusuf Demir auf der Ersatzbank saß, erneut Burkardt (66.) sowie Ansgar Knauff (75.).

Debütant Kairat Almaty hielt in Lissabon so gut es ging dagegen, der 18-jährige Torhüter Sherhan Kalmurza musste sich mehrfach auszeichnen. Morten Hjulmand schoss einen Elfmeter für Sporting mittig aufs Tor, Kalmurza wehrte mit dem Fuß ab. Erst kurz vor der Pause musste sich der Teenager nach einem Fernschuss von Francisco Trincao (44.) geschlagen geben. Von der 64. bis zur 68. Minute baute Sporting die Führung auf 4:0 aus. Edmilson gelang zumindest noch das Premierentor der Kasachen auf der größten europäischen Bühne. (APA)