Auto fuhr in Schlangenlinien: 16-Jährige bei Sturz mit Moped in Münster verletzt

Eine Mopedlenkerin kam am Donnerstag zu Sturz, als sie einem Auto ausweichen wollte. Dessen Lenker fuhr einfach weiter.

Am Donnerstagabend kam es in Münster zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Gegen 20.45 Uhr war eine 16-Jährige im Ortsteil Gröben mit ihrem Moped in westlicher Richtung unterwegs, als ihr auf der Anhöhe in Richtung Hofer-Kapelle ein schwarzes Auto mit Kufsteiner Kennzeichen entgegenkam. Laut Angaben der Jugendlichen fuhr der Wagen in Schlangenlinien und geriet dabei auf ihre Fahrspur.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Mopedlenkerin nach links aus und betätigte die Hinterradbremse. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rutschte und prallte gegen die linksseitige Leitschiene. Die junge Frau stürzte und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn liegen. Vorbeikommende Personen eilten ihr wenig später zur Hilfe. Sie wird laut Polizei derzeit zu Hause gepflegt.