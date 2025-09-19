Jugendlicher nach Brandstiftungen in Innsbruck festgenommen
Ein 15-Jähriger soll in der Nacht auf Freitag in Innsbruck mehrere Brände gelegt haben. Der Verdächtige wurde aufgespürt und festgenommen.
In der Nacht auf Freitag kam es in Innsbruck zu einer Serie von Brandstiftungen mit anschließender Festnahme eines 15-Jährigen: Der Jugendliche steht im Verdacht, gegen 0.40 Uhr in der Kaiser-Josef-Straße ein Motorrad sowie ein Fahrrad in Brand gesetzt zu haben. Die alarmierten Polizeibeamten konnten beide Brände rasch löschen und so größeren Schaden verhindern.
Wenige Minuten später, gegen 00.57 Uhr, wurde in der Michael-Gaismair-Straße ein weiterer Brand gemeldet: Dort geriet ein Müllkübel in Flammen. Zeug:innen beschrieben den mutmaßlichen Täter ähnlich wie beim ersten Vorfall, gaben jedoch an, dass der Jugendliche nun eine Eisenstange bei sich trug.
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige schließlich im Bereich des Westfriedhofs angetroffen und festgenommen werden. Die Polizei stellte die Eisenstange sicher. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Fall den zuständigen Behörden vorgelegt. (TT.com)