Jugendlicher nach Brandstiftungen in Innsbruck festgenommen

Ein 15-Jähriger soll in der Nacht auf Freitag in Innsbruck mehrere Brände gelegt haben. Der Verdächtige wurde aufgespürt und festgenommen.

In der Nacht auf Freitag kam es in Innsbruck zu einer Serie von Brandstiftungen mit anschließender Festnahme eines 15-Jährigen: Der Jugendliche steht im Verdacht, gegen 0.40 Uhr in der Kaiser-Josef-Straße ein Motorrad sowie ein Fahrrad in Brand gesetzt zu haben. Die alarmierten Polizeibeamten konnten beide Brände rasch löschen und so größeren Schaden verhindern.

Wenige Minuten später, gegen 00.57 Uhr, wurde in der Michael-Gaismair-Straße ein weiterer Brand gemeldet: Dort geriet ein Müllkübel in Flammen. Zeug:innen beschrieben den mutmaßlichen Täter ähnlich wie beim ersten Vorfall, gaben jedoch an, dass der Jugendliche nun eine Eisenstange bei sich trug.