Kommentar

Alles klar, Herr Kommissar?

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

In sieben Jahren wissen wir, ob der Plan von EU-Verkehrskommissar Tzitzikostas aufgegangen ist, den Güterverkehr über den Brenner auch ohne Verlagerungspflicht auf Schiene zu bringen. Kann Tirol so lange warten? Sicherlich nicht.