Kommentar
Alles klar, Herr Kommissar?
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
In sieben Jahren wissen wir, ob der Plan von EU-Verkehrskommissar Tzitzikostas aufgegangen ist, den Güterverkehr über den Brenner auch ohne Verlagerungspflicht auf Schiene zu bringen. Kann Tirol so lange warten? Sicherlich nicht.
