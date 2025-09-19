Missglückter Motorrad-Trick in Angerberg „Wheely“ endete für 28-Jährigen im Krankenhaus

Ein 28-Jähriger ist am frühen Mittwochabend bei einem missglückten Trick mit seinem Motorrad in Angerberg schwer gestürzt. Der Mann war gegen 18.20 Uhr auf der Angerberger Landesstraße (L 213) von Angerberg in Richtung Breitenbach am Inn unterwegs. Kurz nach dem Ortsende von Angerberg führte er laut eigenen Angaben einen sogenannten „Wheely“ – das Fahren auf dem Hinterrad – durch. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Sturz und landete etwa zwei Meter rechts neben der Fahrbahn im Straßengraben. Das Motorrad selbst blieb links neben der Fahrbahn liegen.