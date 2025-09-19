Kajak-Festival lockt an die Ötztaler Ache

Ötz – Die Zeiten der Extreme sind vorbei – zumindest vorläufig. Aus der Ötztal Trophy, einem der spektakulärsten Rennen weltweit, ist das Ötztaler Kajakfestival gewachsen. Im Vorjahr hatte man Premiere gefeiert. „Grund für das neue Format waren einerseits das Hochwasser im August 2023, das die Strecke erheblich verändert hat, und andererseits Wasserschwälle aus dem Kraftwerk Tumpen Habichen, die keine fairen Bedingungen zulassen“, erklärt Organisator Bernhard Steidl. Die Strecke sei zwar inzwischen wieder sehr gut befahrbar, die Probleme für die Wassersportler wegen des Kraftwerks blieben aber bestehen. So bleibt man auch beim Kajakfestival, das am Wochenende nun seine zweite Auflage feiert.

Im Mittelpunkt steht dabei der Kajakcross-Bewerb am Samstag ab 10 Uhr, bei dem in den einzelnen Läufen jeweils vier KajakfahrerInnen zugleich um die Bestzeit fahren. „Perfekt für die Zuschauer“, schwärmt Steidl. Man sei näher am Ort als früher und das Rennen auch für Laien spektakulär. Rundherum ist auch einiges geboten: etwa ein Media-Contest, bei dem die besten Bilder bzw. Videos prämiert werden, oder Workshops, aber auch Schnupperkurse für Einsteiger am Sonntag (Infos und Anmeldung unter kajakfestival.com). Organisator Steidl: „Es hat schon was, wenn einer sagen kann, auf der Ötztaler Ache, dem Mount Everest unter den Kajak-Flüssen, mit dem Sport begonnen zu haben.“