Wirtschaftsclub in Kufstein
Tiefpunkt überschritten, aber „wir müssen mehr und effizienter arbeiten“
Von links: Thomas Bodner (Bodner Gruppe), Dieter Hengl (Bank Austria), Stefan Bruckbauer (Bank Austria) und Klaus Mark (Tiroler Adlerrunde) im Gespräch mit Alois Vahrner (TT) im Rahmen des Bank Austria Wirtschaftsclubs in Kufstein. Diskutiert wurde die „Zeitenwende in Europa“.
© Marco Pircher
Eine anhaltend hohe Inflation, eine unberechenbare Zollpolitik, ein unaufhaltsamer demografischer Wandel und nicht zuletzt Zurückhaltung beim Konsum: Kurz, der Wirtschaft ging es schon besser. Jetzt gilt aber, nicht jammern, sondern anpacken, sind sich Experten beim Wirtschaftsclub der Bank Austria sicher. Und geben sogar etwas Hoffnung mit auf den Weg.