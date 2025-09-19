Tiefpunkt überschritten, aber „wir müssen mehr und effizienter arbeiten“

Eine anhaltend hohe Inflation, eine unberechenbare Zollpolitik, ein unaufhaltsamer demografischer Wandel und nicht zuletzt Zurückhaltung beim Konsum: Kurz, der Wirtschaft ging es schon besser. Jetzt gilt aber, nicht jammern, sondern anpacken, sind sich Experten beim Wirtschaftsclub der Bank Austria sicher. Und geben sogar etwas Hoffnung mit auf den Weg.