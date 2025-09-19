„Zuschlag ist nichtig“
Lichterstreit: Gericht pfeift die Stadt Reutte Monate nach Vergabe des Auftrags zurück
Die immergleiche Weihnachtsbeleuchtung in Reutte gibt es seit über 40 Jahren. Ihre Form wird von Spaßvögeln mit Batman bezeichnet. Auf eine neue heißt es nun länger warten.
© Böhm Thomas
Der Zuschlag für die neue Weihnachtsbeleuchtung an ein Innsbrucker Unternehmen wurde vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben. Eine Reuttener Firma hatte weitaus billiger angeboten, wurde aber nicht berücksichtigt.